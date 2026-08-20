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Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
Польща зазначила, що вжиті заходи мають превентивний характер
фото: Wikimedia/Łukasz Golowanow (ілюстративне)

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія масовано вдарила по Україні

У ніч проти 20 серпня Польща задіяла свою військову авіацію через атаку Росії по території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У зв’язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі. Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також були переведені у стан готовності.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою. Оперативне командування Збройних сил моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до негайного реагування», – додається у заяві.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.

Зокрема, у Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.

Також унаслідок російської атаки громадський транспорт у столиці курсує зі змінами.

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Теги: Польща війна

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