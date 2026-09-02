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Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси: світ має реагувати активніше – The Telegraph

Потрібна допомога міжнародних партнерів: потік суден через Одесу впав у 7-8 разів – The Telegraph

Російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі різко скоротили роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного. За даними The Telegraph, через зростання ризиків судновласники відмовляються заходити в українські порти: це вже призвело до різкого падіння експорту та може коштувати Україні до 1,5% ВВП до кінця року.

За словами президента Української портової асоціації Дмитра Барінова, у період з 20 липня до 20 серпня через порт Одеси в середньому проходило лише одне судно на добу, тоді як раніше - сім-вісім.

Змінився і характер перевезень: судновласники, які погоджуються працювати на українському напрямку, намагаються використовувати менші судна та мінімізувати кількість екіпажу через безпекові ризики.

За даними The Telegraph, у першій половині серпня український зерновий експорт був приблизно на 75% нижчим, ніж роком раніше. Економічні аналітики, на яких посилається видання, оцінюють можливі втрати від тривалого обмеження морської торгівлі до кінця 2026 року на рівні до 1,5% ВВП.

Основною причиною падіння експорту стали системні атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру. За даними The Telegraph, з 2022 року у Чорному морі було атаковано понад 200 цивільних суден, а інтенсивність ударів по району портів Великої Одеси останнім часом зросла.

В Українській портовій асоціації попереджають: подальше блокування морського коридору створює ризики не лише для української економіки, а й для світового ринку.

У ВМС України зазначають, що робота над стабілізацією морського коридору триває. Водночас у портовій галузі закликають міжнародних партнерів активніше долучатися до забезпечення безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що якщо морський коридор не відновить свою роботу, Україна може втратити близько 10% ВВП, $17 млрд експортної виручки та ще $8,5 млрд податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.

Теги: експорт Україна війна

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