Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2026 року

Нині триває 1543-й день повномасштабної війни
За минулу добу зафіксовано 263 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода та в Чернігівській області – Карповичі.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував один раз в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 33 атаки в районах Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Криничного.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки – в бік Антонівки та острова Білогрудий.

