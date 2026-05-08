Фіцо у Москві зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Роберт Фіцо неодноразово виступав за припинення військової допомоги Україні
Війна в Україні наближається до свого завершення, а єдиним способом вирішення конфлікту є проведення прямих переговорів.
Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу "Радіо свобода".

Під час візиту до столиці РФ словацький прем’єр висловив переконання, що «вже наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту». Головним меседжем, який він планує донести до російського керівництва, є необхідність «діалогу». 

«Я вважаю, що в сто разів краще сидіти за столом і вести переговори», – заявив Фіцо.

Політик не уточнив, на чому саме ґрунтується його впевненість у швидкому завершенні бойових дій. Примітно, що лише за кілька днів до цього візиту під час зустрічі зі студентами він стверджував протилежне – що не бачить жодних перспектив для закінчення війни найближчим часом.

Роберт Фіцо прибув до Москви 8 травня з нагоди відзначення «Дня перемоги» та поклав вінок до Могили невідомого солдата.

Нагадаємо, Роберт Фіцо неодноразово виступав за припинення військової допомоги Україні та відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Його позиція часто йде врозріз із загальноєвропейським курсом підтримки Києва, що викликає регулярну критику з боку союзників по НАТО та ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність Києва до дипломатичного діалогу щодо завершення війни, але наголошував, що будь-які переговори мають враховувати українські інтереси та гарантії безпеки. На цьому тлі у Словаччині заявили, що прем’єр Роберт Фіцо під час поїздки до Москви може передати Путіну послання від Зеленського та отримати від Кремля бачення можливого завершення війни.

