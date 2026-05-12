Союзники України побачили нову загрозу для військової допомоги

glavcom.ua
Конфлікт на Близькому Сході міг поставити під ризик поставки озброєння Україні

Європейські союзники США дедалі більше стурбовані майбутнім програми PURL, за якою для України закуповується американське озброєння. Причиною стала війна США проти Ірану, яка, за оцінками союзників, швидко виснажує американські військові запаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виадння The Washington Post.

Європа побоюється зриву поставок

Йдеться про ініціативу НАТО під назвою «Список пріоритетних потреб України» (PURL), яку Альянс запустив минулого року. У межах програми європейські країни фінансують закупівлю американської зброї для України.

За даними WP, через бойові дії на Близькому Сході вже виникають затримки поставок озброєння. Сполучені Штати активно витрачають власні запаси під час операцій разом з Ізраїлем.

Водночас чиновники стверджують, що адміністрація Дональда Трампа наразі не перенаправляла озброєння, яке вже було обіцяне Україні.

Союзники занепокоєні дефіцитом американської зброї

Попри це, у європейських столицях дедалі більше побоюються, що дефіцит американської зброї може згодом вплинути і на підтримку Києва.

«Європейці вагаються, оскільки з продовженням війни в Ірані зростає недовіра та невизначеність щодо того, що станеться з коштами», – цитує WP одного з європейських чиновників.

За словами співрозмовника видання, внески до програми PURL продовжують надходити, однак їхній обсяг залишається обмеженим.

Пентагон частину коштів спрямував на власні потреби

Окреме невдоволення союзників викликало рішення Пентагону використати частину коштів програми для поповнення власних американських запасів. У березні Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати $750 млн із коштів PURL саме на ці потреби.

У матеріалі також зазначається, що Пентагон розглядав можливість перенаправлення частини зброї на Близький Схід. Водночас союзників України під час квітневої зустрічі запевнили, що поставки в межах PURL «продовжуватимуться згідно з планом».

Представник НАТО повідомив, що країни-союзники вже виділили на програму понад $5,5 млрд. Нові внески, зокрема, нещодавно погодили Норвегія та Канада.

У НАТО наголошують, що оплачена союзниками американська зброя продовжує надходити до України та «має реальне значення на полі бою».

Нагадаємо, що Європейський оборонний сектор активізував розробку власних далекобійних ракет на тлі зміни політики США щодо безпеки НАТО та ЄС.

Новий проєкт отримав назву Rheinmetall Destinus Strike Systems. Серійне виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Компанії працюватимуть над створенням крилатих ракет і балістичної артилерії для німецьких та міжнародних замовників. Одним із ключових продуктів стане ракета Ruta Block 2, яка зможе вражати цілі на відстані понад 700 км.

