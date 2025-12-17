Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року
Нині триває 1393-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 82 штурмові дії ворога

За минулу добу відбулося 278 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося 24 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1393-й день повномасштабної війни в Україні.

