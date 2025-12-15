Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив

Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 грудня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог один раз намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку

Агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку

Противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.