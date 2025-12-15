Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив
Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
15 грудня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
Ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.
На Куп'янському напрямку
Ворог один раз намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.
На Лиманському напрямку
Українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.
На Слов'янському напрямку
Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.
На Краматорському напрямку
На Костянтинівському напрямку
Наші війська сьогодні відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.
На Покровському напрямку
Агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку
Наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.
На Гуляйпільському напрямку
Ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку
Противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку
Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.
Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.
