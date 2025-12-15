Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив

Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 грудня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог один раз намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Сьогодні, 15:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 401 танків
Втрати ворога станом на 7 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 грудня, 07:17
РФ систематично порушує міжнародне гуманітарне право, застосовуючи насильство проти військовополонених
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
5 грудня, 21:02
Росіяни атакували машину мобільної вогневої групи (МВГ) у Чернігові
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
2 грудня, 13:37
Тетяна Чорновол готова взяти Єрмака в свій підрозділ
Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
29 листопада, 15:15
6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
29 листопада, 12:29
Нині триває 1375-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року
29 листопада, 08:29
Лінія фронту. Куп'янський та Лиманський напрямки
Лінія фронту. Куп'янський та Лиманський напрямки
26 листопада, 11:36
Ситуація на фронті 25 листопада
Лінія фронту станом на 25 листопада 2025. Зведення Генштабу
25 листопада, 22:44

Події в Україні

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua