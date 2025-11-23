Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 листопада станом на 22:00 відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31, знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив вісім атак на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснив 102 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки, одне бойове зіткнення наразі триває.

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку

З початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

Нагадаємо, триває 1369-й день повномасштабної війни в Україні.