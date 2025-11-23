Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Ситуація на фронті 23 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 листопада станом на 22:00 відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31, знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив вісім атак на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснив 102 обстріли.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки, одне бойове зіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку 

З початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1369-й день повномасштабної війни в Україні.



