Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Нині триває 1379-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 201 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області; Ясногірка Донецької області; Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник здійснив 163 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1379-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
Чи буде «новорічне перемир'я» на фронті? Пєсков озвучив позицію Кремля
Чи буде «новорічне перемир'я» на фронті? Пєсков озвучив позицію Кремля

