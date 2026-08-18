Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії

Президент: Обов’язково відповімо на цей російський удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Печенігах на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині – туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент наголосив, що рятувальники ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини трагедії.

«Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей.