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Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії
Через ракетну атаку РФ загинули люди
фото: ДСНС Харківщини

Президент: Обов’язково відповімо на цей російський удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Печенігах на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині – туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії фото 3
Удар по Печенігах на Харківщині. Зеленський пообіцяв відплату Росії фото 4

Президент наголосив, що рятувальники ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини трагедії.

«Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей.

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Теги: Володимир Зеленський війна Харківщина

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