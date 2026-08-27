У Росії втекли ув'язнені, яких везли на війну: що відомо

У Ростовській області місцевих попередили не виходити з дому через розшук утікачів

У Ростовській області Росії з конвою втекли ув'язнені, яких готували до відправки на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Як ідеться в повідомленні, втеча сталася сьогодні у другій половині дня. Ув'язнені, яких мали передати військовим для відправлення на фронт, скористалися нагодою і втекли з-під охорони конвоїрів. Йдеться про чоловіків, засуджених за кримінальними статтями, яких, за поширеною в Росії практикою, вербують до армії просто з місць позбавлення волі.

За даними каналу, після втечі чоловіки почали діяти на власний розсуд. Спершу з'явилася інформація про напад на таксиста – за неперевіреними даними, водій вижив. Пізніше в тому ж джерелі повідомили, що один із росіян нібито загинув від рук утікачів. Офіційно ці дані поки не підтверджені ні владою, ні силовими структурами РФ. Місцевих жителів попередили не виходити з дому, поки триває пошук.

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Схожий випадок стався торік

Це не перша така історія на Ростовщині. У травні 2025 року з військового полігону під Ростовом-на-Дону вже тікали десятеро колишніх ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ і готувалися до відправлення на війну. Тоді впродовж першої доби затримали четверо втікачів, місцеперебування ще шістьох залишалося невідомим. Російська влада та Міноборони інформацію про той інцидент офіційно не коментували.

Практику залучення колишніх ув'язнених до штурмових підрозділів РФ використовує масово – проте, як зазначають навіть українські військові, мотивація таких бійців часто низька, а спроби уникнути фронту – не рідкість.

Напружена ситуація в регіоні

Втеча сталася на тлі й без того підвищеної активності силовиків у Ростовській області: цієї ночі регіон уже пережив масштабну атаку безпілотників. За повідомленнями російських джерел, дрони – близько сорока – фіксували над кількома районами області, зокрема над Таганрогом. Це вже не перший подібний випадок: Ростовська область регулярно потрапляє під удари безпілотників, а на початку літа безпілотники атакували нафтобазу поблизу Матвєєва Кургану.

До слова, у червні 2024 року в Ростовській області вже фіксували резонансний інцидент за участю ув'язнених – тоді шестеро в'язнів ростовського СІЗО захопили в заручники охоронців, вимагаючи зброю та можливість виїхати. Операцію із затримання спецназ завершив ліквідацією нападників.