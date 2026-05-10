Бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів: деталі унікальної операції

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Операцією командував 23-річний військовий з позивним Рубін
фото: скріншот із відео

Окупанти вже вели полонених у бік своїх позицій

На Харківщині військові 21 окремої механізованої бригади відбили з російського полону двох побратимів із суміжної бригади. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила у Facebook.

Подія сталася у квітні 2026 року на Слобожанському напрямку в Харківській області. Як розповіли військові 21 ОМБр, росіяни атакували позиції суміжної бригади, внаслідок чого змогли захопити у полон двох українських піхотинців. Командування суміжної бригади звернулося по допомогу до 21 ОМБр, у якої за кілька кілометрів від місця події був розташований розрахунок БпЛА «Вампір» також відомого як «Баба Яга». Військові швидко підготували дрон та розпочали операцію з порятунку полонених побратимів.

«Окупанти вже вели полонених у бік своїх позицій. Почувши характерний звук «Вампіра», що завис над ними, росіяни розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти. Втім, марно: після хірургічних ударів наших дроноводів стало менше на двох загарбників», – розповіли військові.

Звільнені з полону українські бійці повернулися на свої позиції без поранень. Успішну операцію виконали захисники з позивними Балті, Балу та Дядя Коля під командуванням 23-річного Рубіна.

Раніше у селищі Гришине на Покровському напрямку боєць 155-ї окремої механізованої бригади із позивним Алекс зміг перехитрити та роззброїти двох російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. 

Також бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень. 

