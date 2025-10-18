Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час боїв під Покровськом. Згадаймо Юрія Бригінця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час боїв під Покровськом. Згадаймо Юрія Бригінця
Юрій Бригінець став до лав ЗСУ навесні 2023 року
колаж: glavcom.ua

Процес ідентифікації тіла полеглого захисника тривав майже рік

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Бригінця.

30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання, героїчно загинув сержант, старший стрілець-оператор стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка Юрій Бригінець. Життя захисника обірвалося внаслідок ворожого вогневого удару поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Обухівську міську раду.

Бригінець Юрій Леонідович народився 28 липня 1975 року у Свєрдловській області Російської Федерації, куди його батько був направлений на службу. Згодом родина повернулася до України, спершу оселившись у Чернігові, а згодом в Обухові, де батько продовжив службу у поліції.

Юрій навчався у загальноосвітній школі №3, після дев'яти класів вступив до Професійно-технічного училища міста Українки. Працював на Київському картонно-паперовому комбінаті, пізніше – на Трипільському пакувальному комбінаті.

Коли країна покликала – став на її захист. Юрій рік служив у зоні АТО, під Краматорськом, захищаючи східні кордони України. Повернувшись додому, працював на будівництвах, завжди залишаючись добрим, чуйним, готовим прийти на допомогу. Любив життя, пригоди та щирість у людях.

Юрій Бригінець рік служив у зоні АТО, під Краматорськом. Навесні 2023 року отримавши повістку, знову став до лав ЗСУ
Юрій Бригінець рік служив у зоні АТО, під Краматорськом. Навесні 2023 року отримавши повістку, знову став до лав ЗСУ
фото: Обухівська міська рада

Навесні 2023 року отримавши повістку, Юрій знову став до лав Збройних сил України. Служив у танковій 110-й бригаді на Черкащині та Харківщині, під Куп’янськом. Згодом був переведений до штурмової бригади, у складі якої воював під Покровськом. Мав позивні Пожежник та Дєд. Про фронтові будні рідним розповідав небагато – мужньо ніс свій тягар воїна.

30 вересня 2024 року життя хороброго воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок вогневого удару ворога. Тяжкий процес ідентифікації тривав майже рік.

Траурний портрет захисника Юрія Бригінця
Траурний портрет захисника Юрія Бригінця
фото: Обухівська міська рада

У захисника залишився брат Василь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знову б’ють по інфраструктурі: що робити українцям?
Як українцям захистити критичну інфраструктуру
10 жовтня, 10:30
День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
5 жовтня, 07:07
У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
17 вересня, 10:12
Зеленський розповів, що Трамп більше довіряє Україні, оскільки її розвіддані, суттєво відрізняються від російських
Зеленський пояснив, чому Трамп перестав довіряти Путіну
24 вересня, 00:40
За словами Пєскова, Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
24 вересня, 14:51
Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
8 жовтня, 16:04
Польща очікує американської допомоги у разі російського нападу
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
13 жовтня, 16:17
Андрій Іллєнко в Бахмуті, 2023 рік. Він пішов добровольцем на війну 24 лютого 2022 року. Зараз, каже, добровольців вкрай мало
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори
27 вересня, 17:15
Офіцер Андрій Іллєнко розповів про тактику ворога та інтенсивність боїв на Донбасі
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
8 жовтня, 12:41

Суспільство

Поліг під час боїв під Покровськом. Згадаймо Юрія Бригінця
Поліг під час боїв під Покровськом. Згадаймо Юрія Бригінця
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2025: традиції та молитва
«Щось не так пішло»: історик розповів, чому Вернадського не має бути на тисячі гривень
«Щось не так пішло»: історик розповів, чому Вернадського не має бути на тисячі гривень
Аварійні відключення світла 17 жовтня 2025 року: перелік областей (оновлено)
Аварійні відключення світла 17 жовтня 2025 року: перелік областей (оновлено)
Загинув під час боїв у Часовому Ярі. Згадаймо Фелікса Бараніцького
Загинув під час боїв у Часовому Ярі. Згадаймо Фелікса Бараніцького

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua