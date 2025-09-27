Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя

Сергій Комишан із Єнакієвого тричі тікав із війська, та його повертали і змушували брати зброю до рук

Що може статися, коли вирішуєш бути з «руським міром»? Залишитися жити в окупації, поїхати на заробітки до сусідньої держави-агресора, ніби немає ніякого незаконного захоплення територій. Як інформує «Главком», про це 93-й бригаді «Холодний Яр» розповів полонений окупант-українець із трьома паспортами, котрий воював на боці росіян.

Сергій Комишан із Єнакієвого на Донеччині каже, не хотів брати участь у бойових діях, тричі тікав із війська, та його повертали і змушували брати зброю до рук. Аж поки ЗСУ не взяли його в полон. Сергій народився та виріс у Єнакієво, Сидів у тюрмі. Опісля працював двірником у житлово-комунальній конторі. Зумів вивчитися на зварювальника та, маючи український, отримав паспорт так званої ДНР. Це дало йому змогу їздити до Росії на заробітки. 2022 року, коли Сергій повернувся в рідне місто, його мобілізували.

«Влаштувався водієм, хліб розвозив. Вранці йшов на роботу. З військкомату підійшли, забрали», – пригадує окупант.

Згодом йому показали вже підписаний нібито ним контакт та відправили на штурм Запоріжжя. Окупанти також зробили новоспеченому бійцю російський паспорт. Щоб екіпірувати новобранців, їх вивезли в Джанкой. Там Сергію вдалося втекти. Він замешкав у Краснодарському краї. Так тривало до 2024 року, доки його на вулиці за розпиття спиртних напоїв не упіймала поліція.

Молодий чоловік знову опинився в армії і вчергове втік. Цього разу переховуватися довго не вийшло. Його упіймали та одразу відправили на штурм.

«На бойове завдання вели під стволом», – каже Сергій.

Українець воював за росіян і потрапив у полон

Вижив окупант лише тому, що його взяли в полон. Каже, що командири в російській армії були дуже жорстокими та бажали йому смерті. Тим часом, земляки зневажали його через те, що не воював за Донбас, який «бомбили 8 років».

