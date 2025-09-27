Головна Країна Суспільство
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
Сергій Комишан, військовий російської армії, взятий у пoлoн військовими 93-ї бригади Холодний Яр
Сергій Комишан із Єнакієвого тричі тікав із війська, та його повертали і змушували брати зброю до рук

Що може статися, коли вирішуєш бути з «руським міром»? Залишитися жити в окупації, поїхати на заробітки до сусідньої держави-агресора, ніби немає ніякого незаконного захоплення територій. Як інформує «Главком», про це 93-й бригаді «Холодний Яр» розповів полонений окупант-українець із трьома паспортами, котрий воював на боці росіян.

Сергій Комишан із Єнакієвого на Донеччині каже, не хотів брати участь у бойових діях, тричі тікав із війська, та його повертали і змушували брати зброю до рук. Аж поки ЗСУ не взяли його в полон. Сергій народився та виріс у Єнакієво, Сидів у тюрмі. Опісля працював двірником у житлово-комунальній конторі. Зумів вивчитися на зварювальника та, маючи український, отримав паспорт так званої ДНР. Це дало йому змогу їздити до Росії на заробітки. 2022 року, коли Сергій повернувся в рідне місто, його мобілізували.

«Влаштувався водієм, хліб розвозив. Вранці йшов на роботу. З військкомату підійшли, забрали», – пригадує окупант.

Згодом йому показали вже підписаний нібито ним контакт та відправили на штурм Запоріжжя. Окупанти також зробили новоспеченому бійцю російський паспорт. Щоб екіпірувати новобранців, їх вивезли в Джанкой. Там Сергію вдалося втекти. Він замешкав у Краснодарському краї. Так тривало до 2024 року, доки його на вулиці за розпиття спиртних напоїв не упіймала поліція.

Молодий чоловік знову опинився в армії і вчергове втік. Цього разу переховуватися довго не вийшло. Його упіймали та одразу відправили на штурм.

«На бойове завдання вели під стволом», – каже Сергій.

Українець воював за росіян і потрапив у полон

Вижив окупант лише тому, що його взяли в полон. Каже, що командири в російській армії були дуже жорстокими та бажали йому смерті. Тим часом, земляки зневажали його через те, що не воював за Донбас, який «бомбили 8 років».

Раніше полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації. 

Також військова контррозвідка СБУ спільно з воїнами 95 бригади десантно-штурмових військ провели спецоперацію з вербування російського військового, який за гроші постачав зброю та навіть «продав» українця, який перейшов на сторону ворога. 

Теги: Запоріжжя окупанти Донбас полон паспорт Холодний Яр штурм

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
