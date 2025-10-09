На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком 

РФ традиційно звинуватила ЗСУ у вибуху

Підірвано ділянку аміакопроводу «Тольятті-Одеса» поблизу населеного пункту Русин Яр на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

«З метою зниження темпів наступу підрозділів Збройних сил РФ в районі 2,5 км на схід від населеного пункту Русин Яр «Донецької Народної Республіки» Збройними силами України було заміновано відгалуження аміакопроводу «Тольятті-Одеса», – заявляє російська сторона.

Окупанти додають, що нібито під час відступу підрозділів ЗСУ з даного району 9 жовтня зазначений трубопровід був підірваний, що призвело до викиду залишків аміаку через його пошкоджену ділянку.

Нагадаємо, у 2022 році у Бахмутському районі Донеччини внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Обласна влада попереджала про витік аміаку.