FT: Росія вирішила зламати Україну холодом і темрявою, але прорахувалася

Стійкість українців зростає попри російські удари по енергетиці

Росія продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись через холод і темряву зламати опір населення та змусити Київ до поступок. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Москва свідомо обирає енергетику ціллю, аби примусити країну до капітуляції, тому захист критичних об'єктів за допомогою ППО залишається пріоритетом.

Однак, як повідомляє видання, ці удари не досягають своєї мети. Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначає, що масштабна кампанія обстрілів не мала суттєвого впливу на суспільні настрої. Навпаки, готовність українців до опору навіть зросла: станом на кінець січня 2026 року близько 65% громадян готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Цей показник є вищим за грудневі дані.

Соціологи підкреслюють, що блекаути не змусили суспільство підтримати ідею «миру за будь-яку ціну». Попри втому, холод та постійні нічні обстріли, населення демонструє здатність до адаптації. Водночас експерти застерігають, що тривалі атаки на енергосистему й надалі залишатимуться одним із найсерйозніших викликів для країни.

Як відомо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів.

Зазначається, що Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.