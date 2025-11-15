Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року
Нині триває 1361-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 265 бойові зіткненнь. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Березівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Червоне, Гуляйполе, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 1

Відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 199 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 2

Відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 3

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 5

Українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 6

Зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 35 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 18 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 10

Ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року фото 11

Противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

Нагадаємо, триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог війна втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Вчора, 14:24
Новоросійський нафтопродуктовий термінал потрапив під атаку БпЛА
Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
Вчора, 12:26
Окупанти атакували Київщину
Комбінована атака на Київщину: у п'ятьох районах виникли пожежі, є постраждалий
Вчора, 02:24
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
Поліцейські працюють на місцях ударів
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)
10 листопада, 08:23
Станіславу Мельничуку назавжди 24
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
3 листопада, 09:00
Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ 
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
2 листопада, 09:00
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
21 жовтня, 19:23
Володимиру Паліброді назавжди 53
Загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Володимира Паліброду
20 жовтня, 09:00

Події в Україні

ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2025 року
Окупанти атакували Дніпро та область: є жертва, виникли пожежі
Окупанти атакували Дніпро та область: є жертва, виникли пожежі
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2025

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua