Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
- танків – 11 355 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
- РСЗВ – 1 544 (+1) од.
- засоби ППО – 1 246 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
- спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1363-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0