Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 355 танків
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб
  • танків – 11 355 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 486 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 544 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 246 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213) од.
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 536 (+72) од.
  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1363-й день повномасштабної війни в Україні.

