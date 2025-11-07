Російський опозиціонер пояснив, чому путінським військовим нема сенсу здаватися в полон

«Коли полонені повертаються до Росії, вони потрапляють на допит до ФСБ і в результаті повертаються назад у ту саму «м'ясорубку»

Російським військовим немає жодного сенсу здаватися в полон, адже ті, хто потрапляють до рук українських військових, згодом повертаються до Росії й знову опиняються на фронті. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

Опозиціонер пояснив, що жодного сенсу для російських солдатів добровільно здаватися немає, адже полонених після обміну знову відправляють на фронт. «Там (в Україні, – «Главком») полонених підлатують, підгодовують, приводять у якийсь божий вигляд – після цього вони потрапляють до обмінного списку, повертаються до Росії, потрапляють на допит до ФСБ і в результаті повертаються назад у ту саму «м'ясорубку». Тож жодного сенсу та стимулів добровільно здаватися в полон, очевидно, ні в кого немає», – сказав він.

«Ці полонені, які говорять під камеру, твердо знають, що завтра вони повернуться додому і потраплять на допит ФСБ. І вони на цих інтерв’ю фактично говорять монолог для того «ФСБшника», який завтра їх допитуватиме. А наразі, можливо, допитують їхніх мам, дружин чи дітей. Тому словам цих полонених не може бути якоїсь віри», – зауважив Чувіляєв.

До слова, Іван Чувіляєв розповів, що з російської армії щодня дезертують десятки людей. «Десь три-чотири людини на день проходять особисто через мене, тож можна казати, що з російської армії щодня дезертують десятки людей. Дезертує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливості – чи то відпустка, чи то поранення, чи то запій начальника», – казав він.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними.