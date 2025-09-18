Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1303-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 вересня станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне, три бої тривають.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два боєзіткнення продовжуються.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки. Чотири бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру; ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Агресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 18 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні.

