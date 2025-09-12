Головна Світ Соціум
Російський порт «Примоськ» призупинив експорт нафти через атаку безпілотників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб
СБУ підтверджує атаку нафтоналивний порт «Приморськ» та заявляє про призупинення експорту нафти

Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Внаслідок атаки безпілотників на одному із суден та на насосній станції в порту спалахнули пожежі, що призвело до призупинення відвантаження нафти. За оцінками, щоденні втрати для бюджету РФ від припинення експорту можуть сягати до $41 млн.

За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб, через який щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд доходу.

Крім порту «Приморськ», дрони СБУ також уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Ці станції є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

«СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора», – зазначило джерело.

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Посадовець повідомляв, що російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.

