Російський порт «Примоськ» призупинив експорт нафти через атаку безпілотників

Служба безпеки України за допомогою безпілотників уразила найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ» на Балтійському морі. Порт є ключовим хабом для російського «тіньового флоту», який допомагає РФ обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Внаслідок атаки безпілотників на одному із суден та на насосній станції в порту спалахнули пожежі, що призвело до призупинення відвантаження нафти. За оцінками, щоденні втрати для бюджету РФ від припинення експорту можуть сягати до $41 млн.

За інформацією джерела в СБУ, атака була спрямована на ключовий експортний хаб, через який щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд доходу.

Крім порту «Приморськ», дрони СБУ також уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС-3, НПС «Андреаполь» та НПС-7. Ці станції є важливими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

«СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора», – зазначило джерело.

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Посадовець повідомляв, що російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.