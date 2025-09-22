Головна Країна Події в Україні
Українська розвідка викрила виробників «планеруючої» авіабомби РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українська розвідка викрила виробників «планеруючої» авіабомби РФ
Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація «тактичне ракетне озброєння»
ГУР: українська розвідка ідентифікувала виробників авіабомби УМПБ Д-30СН, яка летить до 100 км

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про виробників російської авіабомби УМПБ Д-30СН, яка може долати відстань до 100 км. За інформацією ГУР, до її виготовлення причетні 36 російських підприємств, багато з яких уже перебувають під санкціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

УМПБ Д-30СН – це високоточний керований авіаційний боєприпас, еквівалентний авіабомбі ФАБ-250. Він може запускатися з літаків Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24 та безпілотника С-70 «Охотнік». За попередніми даними, бомбу також можна запускати з наземних платформ РСЗВ «Торнадо-С». Для роботи в умовах радіоелектронної боротьби вона оснащена супутниковою навігаційною системою «Комета-М8».

Головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація «Тактичне ракетне озброєння», а головним виконавцем – підприємство «Концерн «Граніт-Електрон».

«Десятки задіяних у виробництві УМПБ Д-30СН підприємств давно відомі своїми зв’язками з військово-промисловим комплексом держави-агресора Росії  та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції. Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, а відтак – продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій», – підкреслили в ГУР.

За даними розвідки, деякі виробники та постачальники комплектуючих для російської зброї досі залишаються поза санкційною політикою, зберігаючи доступ до іноземних компонентів та технологій. ГУР продовжує ідентифікувати «ворожі цілі ВПК для подальшого обмеження спроможностей агресора».

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішний наліт на тимчасово окупований Кримський півострів. У результаті операції уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію (РЛС) 55Ж6У «Небо-У». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Теги: ГУР розвідка ракета росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

