Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року
Нині триває 1396-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій ворога

Протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. Учора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та залучивши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Новини війни

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 2

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 3

За добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 5

У районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 6

Боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 9

Ворог десять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 10

Ворог чотирнадцять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 11

Противник двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року фото 12

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1090 окупантів. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 346 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1396-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Позафракційний Дмитро Костюк збирається вивести низку членів «Слуги народу» від Давида Арахамії до себе в поки неіснуючу групу
Нардеп, якого викликали в СБУ: Після відставки Єрмака у декого в «Слузі народу» почали рости крила інтерв’ю
4 грудня, 20:45
Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України
«Чергова брехня». Генштаб відреагував на заяви Кремля про окупацію Куп'янська
20 листопада, 22:48
Нині триває 1368-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
22 листопада, 08:20
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 386 танків
Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
30 листопада, 06:56
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 15:47
Триває розбір пошкоджених конструкцій
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
8 грудня, 06:34
Туск сказав, що все йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів
Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент
18 грудня, 16:15
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
Вчора, 16:28

Події в Україні

Сили оборони знищили військовий корабель РФ
Сили оборони знищили військовий корабель РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2025

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua