Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент

Туск сказав, що все йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів

Туск: Ми точно досягли переломного моменту

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії», – зазначив Туск, підкреслюючи що серед європейських лідерів ще тривала дискусія.

Туск додав, що все йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 грудня долучився до саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі. Він спробує заручитися підтримкою для отримання кредиту, забезпеченого російськими активами.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.