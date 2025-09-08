Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23258 броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:

особового складу – близько 1089060 (+910) осіб;

танків – 11168 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23258 (+4) од;

артилерійських систем – 32545 (+29) од;

РСЗВ – 1481 (+0) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461);

крилаті ракети – 3691 (+5);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81);

спеціальна техніка – 3961 (+0).

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.