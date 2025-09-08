Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23258 броньованих машин
фото: Military Balance

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1089060 (+910) осіб;
  • танків – 11168 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23258 (+4) од;
  • артилерійських систем – 32545 (+29) од;
  • РСЗВ – 1481 (+0) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461);
  • крилаті ракети – 3691 (+5);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81);
  • спеціальна техніка – 3961 (+0).
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
Вчора, 10:54
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46
ГУР: Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
1 вересня, 12:07
Триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 серпня, 07:09
Найбільше загарбників було ліквідовано на фронті у віці 33-35 років
ЗМІ ідентифікували понад 200 тис. окупантів, які загинули на війні проти України
29 серпня, 13:17
Ситуація на фронті 20 серпня
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Росіяни начепили американський прапор на БТР
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
18 серпня, 11:43
Жорін висловився про прагнення Росії до мирних переговорів
Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці
10 серпня, 07:09
Нині триває 1263-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2025 року
9 серпня, 08:22

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині
DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8050
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6951
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
5887
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
2390
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua