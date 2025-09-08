Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:
- особового складу – близько 1089060 (+910) осіб;
- танків – 11168 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23258 (+4) од;
- артилерійських систем – 32545 (+29) од;
- РСЗВ – 1481 (+0) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461);
- крилаті ракети – 3691 (+5);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81);
- спеціальна техніка – 3961 (+0).
Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.
До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.
