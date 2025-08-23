Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 23 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1277-й день повномасштабної війни

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 серпня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак, один бій наразі триває.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, на разі триває вісім бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1277-й день повномасштабної війни в Україні.

