Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Дніпро та Миколаїв

У ніч проти 20 вересня російська терористична армія завдала масованого удару по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Дніпро, Миколаїв, та інші обласні центри.

Як відомо, цієї ночі окупанти обстріляли регіон дронами та ракетами. За повідомленням ОВА, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Також у Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа.

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, по якому влучили росіяни. Лисак повідомив, що по Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину.

Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бориспільському районі пошкоджено майже 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння п'яти легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. Мер Сєнкевич підтвердив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами та ракетами. Про постраждалих інформація відсутня.

Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.