Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною
Єреван закрив епоху угоди 1992 року
фото з відкритих джерел

Єреван підтвердив, що з 2026 року всі пункти пропуску контролює виключно Служба нацбезпеки Вірменії

Російські військові припинили патрулювання останнього контрольно-пропускного пункту на вірменсько-турецькому кордоні відповідно до рішення влади Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання News.am.

У документі офіційно підтверджується, що російські підрозділи залишили КПП «Ахурик», який функціонував у межах угоди між Вірменією та Росією від 1992 року. Згідно з доповіддю, з початку 2026 року пункт пропуску укомплектований виключно військовослужбовцями Служби національної безпеки Вірменії.

Уряд Вірменії наголосив, що процес переходу до повного національного контролю над кордоном відбувався поступово. Зокрема, ще з 1 березня 2025 року КПП «Маргара» на кордоні з Туреччиною також почав працювати без участі російських військових. Таким чином, на сьогодні всі пункти пропуску на цій ділянці перебувають під управлінням виключно вірменських силових структур.

«З 1 березня 2025 року КПП «Маргара» на вірменсько-турецькому кордоні укомплектований виключно військами Служби національної безпеки Вірменії. З початку 2026 року КПП «Ахурик» на вірменсько-турецькому кордоні також укомплектований виключно військовими Служби національної безпеки Вірменії. Наразі на державному кордоні Вірменії з Туреччиною немає жодного діючого КПП, які перебувають не під повним контролем Служби національної безпеки Вірменії», – йдеться у доповіді.

Зазначається, що виведення російських військових стало частиною ширшого процесу перегляду безпекової політики Єревана. Офіційний уряд не деталізував причин такого рішення, однак підкреслив завершення етапу співпраці, який тривав понад три десятиліття.

Нагадаємо, що Вірменія стоїть на порозі історичної економічної трансформації, яка може кардинально послабити її багаторічну залежність від Росії. Під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Єревана було погоджено інвестиційний пакет, що становить майже половину річного ВВП країни.

