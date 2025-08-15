Головна Країна Суспільство
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна

Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
Віктор Ющенко та Ангела Меркель, 2008 рік
фото з відкритих джерел

На думку Ющенка, лідери ЄС упродовж десятиліть розуміли потенційні загрози путінського режиму, проте ігнорували їх

«Кримінального злочинця Путіна породила політики Заходу. Такі, як Меркель», – таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з журналістами, що відбулася в його мистецькому комплексі «Код нації» у с. Нові Безрадичі неподалік Києва. Про це передає «Главком».

На думку Ющенка, лідери ЄС упродовж десятиліть розуміли потенційні загрози, зокрема, і в галузі енергетичної безпеки, які несе путінський режим, проте ігнорували їх.

«Україна платила за газ 480 (доларів за 1 тис. м3 – «Главком»), Німеччина платила 175. Берлін казав нам: «Це ринок такий, і що ти тут зробиш». У мене були розмови про це з Меркель (канцлерка Німеччини у 2005-2021 рр. – «Главком»), із Саркозі (президент Франції у 2007-2012 рр.), з Берлусконі (прем’єр-міністр Італії в різні періоди від 1994 до 2011 рр.). Ми говорили і про енергетичні загрози, про те, що Європа втратила суб’єктну безпекову політику. Близько 15 років поспіль Європа платила $1 млрд за енергоресурси щоденно. Щоденно!», – розповів Ющенко. 

За словами експрезидента, у 2005-2010 рр. Київ пропонував європейським партнерам вдосконалити механізм постачання енергоносіїв з Росії до країн ЄС. «Ми говорили про те, чому найбільша газова система – українська – не є складової оптового ринку Європи. Хіба бути тільки доставником – це функція України, що має 35 тис. км магістральних нафто- і газопроводів для Європи? Пропонувалося сісти і виробити правила коротші, зрозуміліші, вигідніші, і щоб Росія продавала свій газ Європі на хуторі Михайлівському, а не на нашому західному кордоні», – пригадує третій президент України. І додає, що розмови про це з лідерами країн ЄС відбувалися постійно, зокрема, йшлося і про потенційну безпекову загрозу, яку несе путінська Росія. 

Ющенко нагадав, як на саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні було відмовлено навіть у приєднанні до Плану дій про членство, і на це рішення, вважає політик, значною мірою вплинула Москва. 

«На Бухарестському саміті НАТО було ухвалено абсолютно пусту резолюцію, – констатує експрезидент. – Я підійшов до Меркель, і зі мною близько 12 президентів: чому таке ставлення до порядку денного, чому так (повелися) з Україною? Меркель мені говорить: «Вікторе, якби була більша підтримка (курсу країни на вступ до НАТО серед населення – «Главком»), а не 31%». Мовляв, це погана соціологія. Коли я вступав на посаду, тільки 7% українців підтримували вступ до НАТО. За три роки у нас підтримка зросла  до 31%, і я вважаю, це було велике національне прозріння. Членство Іспанії в НАТО підтримувало 17% населення, але вони стали членами НАТО (у 1982 році – «Главком»). У нас 31% – і нам не дали навіть ПДЧ. Це яке око Москви було!»

Водночас Ющенко зазначає, що останніми місяцями в Європі посилюється риторика, з якої можна зробити висновок, що партнери зрозуміли: безпека України – це безпека Європи. На думку третього президента, невдовзі Україна стане ключовим гравцем у безпековій політиці Європи, яка зараз будується. «Бо путінізм – це фашизм плюс ядерна зброя. Тобто явище, з яким світ ще не стикався. З Путіним миру не буде – це безумовно. І в Європі це починають розуміти».

Усі збройні конфлікти на пострадянському просторі спровокувала Росія, і жоден з цих «заморожених конфліктів» не мав дипломатичного вирішення, зауважив експрезидент. Як приклад він навів конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, який тривав 31 рік, «і дипломати заплуталися, який за ліком раунд переговорів і про що вони говорять сьогодні; це як у нас раунди переговорів у  Мінському форматі». 

Проблема Нагірного Карабаху вирішилася збройним шляхом, оскільки Росія, сконцентрована на війні в Україні, не знайшла ресурсу протистояти Азербайджану.

«Недавно Ільхам Алієв (президент Азербайджану – «Главком») сказав слова, яким аплодував весь Кавказ, вся європейська спільнота: він відмежовується від Росії… Ми живемо в дуже дивному часі – подивіться, як змінилися національні настрої. Це політичний модернізм, який привнесла Україна завдяки тому, що левову частку сили путінської Росії вона забрала на себе», – підсумував Віктор Ющенко.

Теги: росія зброя Віктор Ющенко Україна конфлікт путін війна

