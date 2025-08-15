«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна

На думку Ющенка, лідери ЄС упродовж десятиліть розуміли потенційні загрози путінського режиму, проте ігнорували їх

«Кримінального злочинця Путіна породила політики Заходу. Такі, як Меркель», – таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з журналістами, що відбулася в його мистецькому комплексі «Код нації» у с. Нові Безрадичі неподалік Києва. Про це передає «Главком».

На думку Ющенка, лідери ЄС упродовж десятиліть розуміли потенційні загрози, зокрема, і в галузі енергетичної безпеки, які несе путінський режим, проте ігнорували їх.

«Україна платила за газ 480 (доларів за 1 тис. м3 – «Главком»), Німеччина платила 175. Берлін казав нам: «Це ринок такий, і що ти тут зробиш». У мене були розмови про це з Меркель (канцлерка Німеччини у 2005-2021 рр. – «Главком»), із Саркозі (президент Франції у 2007-2012 рр.), з Берлусконі (прем’єр-міністр Італії в різні періоди від 1994 до 2011 рр.). Ми говорили і про енергетичні загрози, про те, що Європа втратила суб’єктну безпекову політику. Близько 15 років поспіль Європа платила $1 млрд за енергоресурси щоденно. Щоденно!», – розповів Ющенко.

За словами експрезидента, у 2005-2010 рр. Київ пропонував європейським партнерам вдосконалити механізм постачання енергоносіїв з Росії до країн ЄС. «Ми говорили про те, чому найбільша газова система – українська – не є складової оптового ринку Європи. Хіба бути тільки доставником – це функція України, що має 35 тис. км магістральних нафто- і газопроводів для Європи? Пропонувалося сісти і виробити правила коротші, зрозуміліші, вигідніші, і щоб Росія продавала свій газ Європі на хуторі Михайлівському, а не на нашому західному кордоні», – пригадує третій президент України. І додає, що розмови про це з лідерами країн ЄС відбувалися постійно, зокрема, йшлося і про потенційну безпекову загрозу, яку несе путінська Росія.

Ющенко нагадав, як на саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні було відмовлено навіть у приєднанні до Плану дій про членство, і на це рішення, вважає політик, значною мірою вплинула Москва.

«На Бухарестському саміті НАТО було ухвалено абсолютно пусту резолюцію, – констатує експрезидент. – Я підійшов до Меркель, і зі мною близько 12 президентів: чому таке ставлення до порядку денного, чому так (повелися) з Україною? Меркель мені говорить: «Вікторе, якби була більша підтримка (курсу країни на вступ до НАТО серед населення – «Главком»), а не 31%». Мовляв, це погана соціологія. Коли я вступав на посаду, тільки 7% українців підтримували вступ до НАТО. За три роки у нас підтримка зросла до 31%, і я вважаю, це було велике національне прозріння. Членство Іспанії в НАТО підтримувало 17% населення, але вони стали членами НАТО (у 1982 році – «Главком»). У нас 31% – і нам не дали навіть ПДЧ. Це яке око Москви було!»

Водночас Ющенко зазначає, що останніми місяцями в Європі посилюється риторика, з якої можна зробити висновок, що партнери зрозуміли: безпека України – це безпека Європи. На думку третього президента, невдовзі Україна стане ключовим гравцем у безпековій політиці Європи, яка зараз будується. «Бо путінізм – це фашизм плюс ядерна зброя. Тобто явище, з яким світ ще не стикався. З Путіним миру не буде – це безумовно. І в Європі це починають розуміти».

Усі збройні конфлікти на пострадянському просторі спровокувала Росія, і жоден з цих «заморожених конфліктів» не мав дипломатичного вирішення, зауважив експрезидент. Як приклад він навів конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, який тривав 31 рік, «і дипломати заплуталися, який за ліком раунд переговорів і про що вони говорять сьогодні; це як у нас раунди переговорів у Мінському форматі».

Проблема Нагірного Карабаху вирішилася збройним шляхом, оскільки Росія, сконцентрована на війні в Україні, не знайшла ресурсу протистояти Азербайджану.

«Недавно Ільхам Алієв (президент Азербайджану – «Главком») сказав слова, яким аплодував весь Кавказ, вся європейська спільнота: він відмежовується від Росії… Ми живемо в дуже дивному часі – подивіться, як змінилися національні настрої. Це політичний модернізм, який привнесла Україна завдяки тому, що левову частку сили путінської Росії вона забрала на себе», – підсумував Віктор Ющенко.