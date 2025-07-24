Ракетний удар по Черкасах: Нацполіція показала фото наслідків

Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів

Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок у Черкасах

РФ атакувала Черкаси. Відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Обсяги руйнувань уточнюються. Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів. Розгорнутий оперативний штаб», – йдеться у повідомленні.

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фото: Національна поліція

Також рятувальники повідомили, що разом із саперами ДСНС працюють одразу на декількох локаціях. Наразі вже ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м та загоряння вантажного автомобіля.

«Пошкоджені вікна та покрівлі дев'яти, двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Попередньо пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище», – зауважує ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж.

Мер Черкас зазначив, що сім осіб звернулися за медичною допомогою, серед них – одна дитина. Зокрема, внаслідок ракетної атаки зруйновано могили на міському кладовищі №4 у Черкасах.