Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході

Збройні Сили України знешкодили ключові вузли логістики окупантів

Упродовж минулої доби та в ніч на 27 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили кілька успішних операцій, уразивши стратегічні об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що географія точних влучань охопила Донецьку та Запорізьку області, де ворог зазнав значних втрат у техніці та управлінні:

Донеччина: У районі Селидового українські захисники знищили склад боєприпасів та командно-спостережний пункт противника. Також у районі Малинівки було уражено пункт управління безпілотниками, що тимчасово «засліпило» окупантів на цьому напрямку.

У тимчасово окупованому Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню «Торнадо-С» – одна з найпотужніших та дефіцитних установок ворога. За оцінками військових експертів, така установка обходиться бюджету агресора від п'яти до восьми млн доларів (залежно від комплектації та супутнього обладнання).

Окрім цього, пункти управління дронами було уражено в районі Гуляйполя.

Логістика: У населеному пункті Миколаївка (Запорізька обл.) Сили оборони поцілили у ремонтний підрозділ окупантів, ускладнивши їм відновлення пошкодженої бронетехніки.



Наразі ступінь пошкоджень дороговартісної системи «Торнадо-С» та точна кількість ліквідованого особового складу окупантів уточнюються. Проте вже зараз можна стверджувати, що порушення системи управління безпілотниками та знищення складів суттєво послабить наступальні спроби ворога в цих секторах.

«Главком» писав, що 21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї. Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.