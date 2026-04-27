Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»
фото з відкритих джерел

Збройні Сили України знешкодили ключові вузли логістики окупантів

Упродовж минулої доби та в ніч на 27 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили кілька успішних операцій, уразивши стратегічні об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляють, що географія точних влучань охопила Донецьку та Запорізьку області, де ворог зазнав значних втрат у техніці та управлінні:

  • Донеччина: У районі Селидового українські захисники знищили склад боєприпасів та командно-спостережний пункт противника. Також у районі Малинівки було уражено пункт управління безпілотниками, що тимчасово «засліпило» окупантів на цьому напрямку.
  • Запоріжжя: У тимчасово окупованому Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню «Торнадо-С» – одна з найпотужніших та дефіцитних установок ворога. За оцінками військових експертів, така установка обходиться бюджету агресора від п'яти до восьми млн доларів (залежно від комплектації та супутнього обладнання).

Окрім цього, пункти управління дронами було уражено в районі Гуляйполя.

  • Логістика: У населеному пункті Миколаївка (Запорізька обл.) Сили оборони поцілили у ремонтний підрозділ окупантів, ускладнивши їм відновлення пошкодженої бронетехніки.
     

Наразі ступінь пошкоджень дороговартісної системи «Торнадо-С» та точна кількість ліквідованого особового складу окупантів уточнюються. Проте вже зараз можна стверджувати, що порушення системи управління безпілотниками та знищення складів суттєво послабить наступальні спроби ворога в цих секторах.

«Главком» писав, що 21-го та 22 квітня підрозділи Сил оборони атакували декілька важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту «Стрілецький» у Севастополі.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї. Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Теги: окупанти ворог Україна росія війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua