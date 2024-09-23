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На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику «малих груп» – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику «малих груп» – Bild
Попри всі спроби окупанти не можуть зібрати необхідні для наступу сили
фото з відкритих джерел

Росіяни збираються у декількох районах групами 50-100 осіб, намагаючись закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки

Під час атак на Покровському напрямку російські загарбники застосовують тактику «малих груп». Вони складаються із 50-100 осіб. Про це пише газета Bild, журналіст якої побував у командному пункті Збройних сил України в місті Селидове.

За словами одного з українських військових, загарбники збираються у декількох районах групами 50-100 осіб, намагаючись закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки. Однак попри всі спроби противник не може дійти до свого останнього району накопичення та зібрати там необхідні для наступу сили. Саме тому останніми днями росіяни намагаються атакувати флангами й обійти Селидове з двох сторін.

Щодня українські військовослужбовці виявляють там від 100 до 200 російських військових, після чого ведуть вогонь по них. До останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5-10%. Решта гинуть, або зазнають тяжких поранень.

«Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати – дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати», – розповів військовий.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

До слова, Україні отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Частина озброєння була з чеської ініціативи з постачання боєприпасів, а також зі США.

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Теги: окупанти війна ЗСУ

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