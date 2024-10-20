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Пропагандисти завозять у Маруіполь іноземних журналістів-маріонеток

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Пропагандисти завозять у Маруіполь іноземних журналістів-маріонеток
Росіяни везуть в Маріуполь іноземних журналістів
Фото: ЦНС

Росіяни проводять спеціальні тури в Маріуполь для іноземних журналістів та культурних діячів, які є фактично маріонетками Кремля

Російські окупанти та їхні колаборанти знову влаштували тур для іноземних журналістів на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує Центр національного спротиву.

«Черговий тур іноземних журналістів по тимчасово окупованому Маріуполі провели місцеві колаборанти. Цього разу представники турецьких ЗМІ, які охоче повторюють кремлівські наративи, побували у зруйнованому російськими військами місті з метою зробити пропагандистські матеріали», – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що такі поїздки стали систематичними – причому не тільки для іноземних журналістів, а й політичних діячів, які фактично є кремлівськими маріонетками.

«Такі візити створюють у світу хибне враження про легітимність окупації України та є спробою перевірити реакцію міжнародної спільноти, щоб заохотити інших союзників Кремля відвідувати окуповані території», – наголосили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 18 жовтня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них захисник Маріуполя Андрій Богдан

До слова, Маріупольська міська рада повідомляла раніше, що російські окупанти будують залізничну гілку аби скоротити шлях постачання військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. 

Раніше з'явилось підтвердження влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке біля Маріуполя. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО.

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Теги: Маріуполь окупанти окуповані території Андрій Богдан фронт

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