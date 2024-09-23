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Повторний удар по Запоріжжю: деталі від ОВА

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Повторний удар по Запоріжжю: деталі від ОВА
Наслідки нічної атаки 23 вересня по Запоріжжю
фото: ДСНС

Федоров: Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни повторно вдарили по Запоріжжю: постраждала критична інфраструктура та цивільна забудова. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

«Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Однак російські загарбники вдарили і по житловій забудові. Зруйновані щонайменше два приватні будинки, заявляє Федоров.

«Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені», – інформує голова ОВА.

Всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу, йдеться у дописі.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 22.  Серед травмованих, за інформацією рятувальників, 13 жінок, сім чоловіків та двоє дітей.

Як відомо, пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

До слова, окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

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Теги: ворог Іван Федоров повітря інфраструктура рятувальники забудова окупанти пожежа Запоріжжя

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