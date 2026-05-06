Удар по дитсадку в Сумах: є загибла

Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка

Після влучання російського БпЛА у будівлі спалахнула масштабна пожежа

У Сумах внаслідок удару російських безпілотників по дитячому садку загинула жінка. Ще щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

📹 Суспільне, Радіо Свобода

За словами посадовця, на місці влучання рятувальники виявили тіло загиблої. Нею виявилась охоронниця дошкільного закладу. «На місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували», – повідомив Григоров.

Раніше місцева влада заявила, що російські війська атакували центральну частину Сум двома ударними безпілотниками.

Повітряна тривога в області була оголошена вранці через загрозу застосування дронів-камікадзе. О 10:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи російських БпЛА безпосередньо у напрямку обласного центру.

Невдовзі мешканці міста почули серію вибухів. Сумський міський голова Олександр Лисенко підтвердив факт ударів та закликав людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Після вибуху на місці спалахнула масштабна пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучили всі екстрені служби.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на прикордоння та обласний центр Сумської області. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення.