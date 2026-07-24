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Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року
Триває 1612-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій

За минулу добу зафіксовано 233 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 1

Минулої доби українські захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 85 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 3

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 4

Спроби вклинитися в українську оборону відбито. Окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 6

Окупанти чотири рази атакували у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 7

Зафіксовано шістнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Родинського, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Новогеоргіївка, Олександроград, Калинівське та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 10

Окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Оленокостянтинівки, Косівцевого, Залізничного, Гіркого, Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Щербаків, Степового та Приморського.

Нагадаємо, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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