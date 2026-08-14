Волонтери «Червоного Хреста» заявили про мобілізацію їхнього водія під час евакуації

У поліції заявили, що водій не мав бронювання, та призначили службове розслідування

На Миколаївщині водія загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України доставили до територіального центру комплектування під час евакуаційного рейсу з Херсона. Після інциденту керівництво обласної поліції розпочало службове розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонський загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста та поліцію Миколаївської області.

За інформацією волонтерів, інцидент стався 14 серпня поблизу населеного пункту Шевченкове на Миколаївщині. Водій евакуаційного автомобіля вивозив із небезпечного району Херсона дві родини з дітьми. На блокпості автомобіль зупинили для перевірки документів.

У «Червоному Хресті» стверджують, що один із поліцейських запідозрив водія у стані алкогольного сп'яніння та запропонував йому поїхати для здачі аналізу крові. Однак, за версією волонтерів, чоловіка натомість доправили до збірного пункту для проходження військово-лікарської комісії. Представники загону також заявили, що евакуйовані родини після цього залишилися без водія.

«Дії, які перешкоджають гуманітарній роботі та ставлять під загрозу своєчасну евакуацію людей із небезпечних територій, є неприпустимими та мають отримати належну оцінку», – наголосили волонтери.

У поліції Миколаївської області підтвердили факт зупинки евакуаційного автомобіля, однак навели іншу версію окремих обставин. За даними правоохоронців, на цій ділянці дороги працювала група оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та СП і поліцейський.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій «Червоного Хреста» не мав бронювання та підлягав мобілізації. Після цього його доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водночас у поліції заперечили твердження, що евакуйованих людей залишили напризволяще. За їхньою інформацією, на місце прибув інший водій, який доставив родини до запланованого пункту призначення.

Керівництво поліції Миколаївщини призначило службове розслідування. У його межах мають перевірити всі обставини інциденту, зокрема правомірність дій поліцейського під час перевірки документів та затримання водія. Якщо будуть встановлені порушення, у поліції обіцяють вжити передбачених законодавством заходів.

Нагадаємо, раніше у Дружківці, що на Донеччині, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено офіс Українського Червоного Хреста. У будівлі вибито вікна, пошкоджено вхідні двері, замки та меблі. Організація наголосила, що завдані пошкодження ускладнюють роботу офісу та потребують проведення ремонтно-відновлювальних робіт.