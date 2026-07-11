Росіяни вдарили по Харкову: постраждали люди, пошкоджено склад

Медики надають постраждалим необхідну допомогу

Сьогодні, 11 липня, росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Унаслідок удару БпЛА в Немишлянькому районі сім людей постраждали. Медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів.

Зокрема, в Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.