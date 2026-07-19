Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як санкції розвалюють авіаційну галузь Росії
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Причини зрозумілі

Авіація (тим більше російська) – це не мій профіль, але тільки до тих пір поки вона не торкається фінансів. На минулому тижні з російських авіабудівельників реготала вся Росія, то чого ж не посміятись і нам.

Росавіація нарешті сертифікувала літак Іл-114-300 і виявилось, що літак не переносить низьких та високих температур. Де-факто, в умовах РФ він літати не може. Натомість лізинговим компаніям вже виділили 126 млрд рублів на закупівлю авіаційними компаніями РФ саме Іл-114-300.

До цього подарунка доєднали ще обов’язок Фонду національного добробуту профінансувати будівництво восьми штук Іл-114-300.

Пам’ятаю, які спори точились між економістами про ліквідну частину Фонду національного добробуту: фіктивна вона чи ні. І от вам ілюстрація: якщо засунути в Фонд літаки, які спроможні літати тільки коли не жарко і не холодно, то у Фонді національного добробуту опиниться сміття.

Ну а поки російський народ спостерігав за тендітним літаком Іл-114-300 в «Аерофлоті» сталась справжня трагедія. Компанія продовжила втрачати важливі міжнародні напрямки перевезень, а тепер ще і російський внутрішній ринок.

За роки війни присутність іноземних авіакомпаній на внутрішньому ринку РФ виросла з 25% до 47%. Причини зрозумілі: зношення авіапарку і відсутність реальних альтернатив Boeing та Airbus.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія авіація санкції війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан закликав зупинити бойові дії у двох критичних сферах
Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я
16 липня, 19:55
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
15 липня, 06:28
ЄС наклав санкції на російську соціальну мережу VK та месенджер MAX
ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
13 липня, 16:06
Ормузькою протокою до війни проходило близько 20% світових поставок нафти
Іран знову заявив про закриття Ормузу – США завдали удару
12 липня, 01:50
Вже друга країна ЄС висловилася проти санкцій щодо патріарха Кирила
Санкції проти патріарха Кирила несподівано розсварили ЄС
3 липня, 18:27
Валентина і Віта Семеренко – легендарні українські біатлоністки
Будинок батьків сестер Семеренко зруйнувала російська авіабомба
29 червня, 19:10
Путін захопився літаком та потрапив на камери
«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото)
26 червня, 17:07
В Ізюмі росіяни пошкодили багатоповерхівку, вбили людину та ще трьох поранили
Росія вбила жінку в Ізюмі: через атаку пошкоджено багатоповерхівку (фото)
26 червня, 13:05
Що допоможе Україні та Польщі вийти із невигідної ситуації
Вихід із глухого кута: що Україна може запропонувати Польщі
23 червня, 11:44

Віталій Шапран

Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
Розпад РФ після війни: до чого готуватися Україні та союзникам
Розпад РФ після війни: до чого готуватися Україні та союзникам
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
184K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
73K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua