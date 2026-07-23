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Війна загальмувала економіку Росії. Путін звернувся до олігархів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Війна загальмувала економіку Росії. Путін звернувся до олігархів
Путін визнав, що за підсумками перших п'яти місяців 2026 року економіка Росії зросла лише на 0,2%
колаж: glavcom.ua

Путін звернувся до найбагатших росіян через проблеми в економіці

Російський диктатор Володимир Путін закликав найбільші державні компанії та російських олігархів збільшити інвестиції в економіку на тлі її різкого уповільнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Під час наради з економічних питань Путін визнав, що за підсумками перших п'яти місяців 2026 року економіка Росії зросла лише на 0,2%.

«Зараз найважливіше завдання – запустити новий інвестиційний цикл, стимулювати структурні зміни у вітчизняній економіці», – заявив Путін.

Втім, великі російські компанії вже скорочують капітальні вкладення через падіння прибутків, високі кредитні ставки та погіршення економічної ситуації. За даними Росстату, у першому кварталі інвестиції впали на 14,3% – це найгірший показник із 2009 року.

Серед компаній, які вже урізали інвестиційні програми, – «Газпром», «Новатек», РЖД, «Росатом» та «Сєвєрсталь».

Економісти пов'язують погіршення ситуації насамперед із наслідками повномасштабної війни проти України. Військові витрати продовжують зростати, дефіцит федерального бюджету Росії за перше півріччя наблизився до 6 трлн рублів, а санкції та високі ризики стримують інвестиційну активність.

За словами економіста Ігоря Ліпсіца, іноземний капітал практично не надходить до Росії, а внутрішні інвестори не готові вкладати кошти через санкції, високі ризики та відсутність гарантій захисту приватної власності. Водночас, за даними Генеральної прокуратури РФ, від початку повномасштабної війни російська влада націоналізувала приватні активи приблизно на 4 трлн рублів.

Як повідомлялось, російські мільярдери почали активніше виводити капітали за кордон через страх конфіскацій з боку Кремля. Заможні росіяни переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди. Серед основних напрямів – Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Саудівська Аравія та Кіпр.

Нагадаємо, Центральний банк Росії шість місяців поспіль продає золото з державних резервів, намагаючись компенсувати дефіцит федерального бюджету. 

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Теги: економіка санкції путін росіяни війна інвестиції

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