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Атака на Хмельницьку область: влада відзвітувала про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Хмельницьку область: влада відзвітувала про наслідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна

Сьогодні, 4 серпня, вночі, вранці та вдень російська терористична армія атакувала Хмельниччину ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За даними влади, сили ППО знищили два ворожі БпЛА, також один БпЛА локаційно втрачено. Постраждалих та загиблих немає.

«Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт. Дякую Повітряним силам Збройних сил України за мужність і відвагу!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 4 серпня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про «Кинджали» в напрямку Хмельниччини.

Як повідомлялося, 4 серпня російські окупанти знову завдали ударів по столичному регіону. Повідомляється, що станом на 8:40 у Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків та автомобіль. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

Також до пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії.

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Теги: Хмельниччина війна

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