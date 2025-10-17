Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 жовтня станом на 22:00 відбулося відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дві – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне. Два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Шість із семи атак відбили українські воїни, триває ще одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники – окупанти намагалися просунутися у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

11 разів росіяни намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Торського, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
18 вересня, 05:51
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов коментує перегрупування російських військ на фронті
Росіяни перегруповуються після провалів: ЗСУ оцінили ситуацію на фронті
22 вересня, 14:49
Ситуація на фронті 23 вересня
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
23 вересня, 23:36
Ситуація на фронті 25 вересня
Лінія фронту станом на 25 вересня 2025. Зведення Генштабу
25 вересня, 23:19
Наразі триває 1314-й день повномасштабної війни в Україні
ISW: українські військові відновили позиції на Сумщині
29 вересня, 05:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танків
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 вересня, 07:41
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11226 танків
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 жовтня, 07:10
Трамп зробив заяву щодо України
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
13 жовтня, 05:54
Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
11 жовтня, 16:52

Події в Україні

Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного
На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного
Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському
Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua