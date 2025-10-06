Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1321-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 231 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області та Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1321-й день повномасштабної війни в Україні.

