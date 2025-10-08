Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога станом на 8 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1323-й день повномасштабної війни
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб;
  • танків – 11240 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23324 (+5) од;
  • артилерійських систем – 33519 (+26) од;
  • РСЗВ – 1517 (+1) од;
  • засоби ППО – 1225 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401);
  • крилаті ракети – 3841 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75);
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.

