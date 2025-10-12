Через місяць після обміну окупант знову опинився в українському полоні

40-річний Олександр Корнєєв потрапив до війська з тюрми

Окупант на ім’я Олександр Корнєєв – уже вдруге в українському полоні. До армії потрапив із в’язниці. Йому дали 13 років за вбивство двох людей. Одного 40-річний росіянин порішив на волі. Чоловік, нібито, образив його дівчину. Другого зарізав уже в тюрмі. Мовляв, то був педофіл – відбував покарання за наругу над 12-річною падчеркою. Як інформує «Главком», свою історію Олександр Корнєєв розповів у проєкті «Хочу жити».

Росіянин підписав контракт, потрапив на територію України, та воювати хотів не дуже. За першої ж нагоди втік, знайшов покинутий будинок, у якому було вино. Там його, нетверезого, і знайшов командир з позивним Рижий. Не довго думаючи, окупант розстріляв Рижого з автомата. А коли вибіг із будинку, його зустріли бійці ЗСУ.

Провівши сім місяців у таборі для військовополонених, Олександр потрапив на обмін, і 12 червня 2025 року вирушив на батьківщину, де його зустріли не зовсім так, як він очікував. Після утримання в «реабілітаційному» центрі, де, за його словами, не надавали навіть медичну допомогу, його перевели до підрозділу «Шторм V» і знову відправили на штурм. Через місяць після обміну він знову опинився в українському полоні.

Нагадаємо, що українські військові взяли у полон кількох громадян Того, які воювали на боці Росії. За даними Міністерства закордонних справ Того, більшість із них – молоді студенти, які виїхали за кордон нібито за стипендіями, запропонованими організаціями, що представляли себе як фінансовані або пов’язані з Росією.

Також студент з Індії на ім'я Маджоті опинився на передовій після перебування у російському СІЗО, де його завербували до армії РФ. Він одразу здалося в полон ЗСУ, обравши життя замість участі у війні.