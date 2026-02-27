Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном

Дональд Трамп зазначив, що не прийняв остаточного рішення щодо атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не задоволений тим, як Іран веде переговори, але додав, що будуть додаткові обговорення, і що він ще не прийняв остаточного рішення щодо потенційних військових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я не задоволений тим, що вони не бажають дати нам те, що ми маємо. Я не в захваті від цього, побачимо, що буде, ми поговоримо пізніше. У нас будуть додаткові переговори», – сказав Трамп.

Трамп додав, що не прийняв остаточного рішення щодо атаки, водночас повторивши, що Іран не може мати ядерної зброї. «Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори, і знову ж таки, вони не можуть мати ядерної зброї».

На запитання журналістів про те, чи можуть потенційні удари США перерости в тривалий конфлікт на Близькому Сході, президент сказав, що певний ризик існує.

«Гадаю, можна сказати, що завжди є ризик. Знаєте, коли йде війна, ризик є в будь-чому, як у хорошому, так і в поганому», – сказав Трамп.

Раніше CNN повідомляв, що міністр закордонних справ Оману зустрінеться з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Вашингтоні в п'ятницю, щоб обговорити зусилля щодо досягнення ядерної угоди з Іраном, повідомили два джерела, знайомі з планами.

Як відомо, командувач Центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану.

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

Нагадаємо, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Американська сторона наполягала на зменшенні основних потужностей Ірану зі збагачення урану та передачі його запасів за кордон. У Тегерані ці вимоги відкинули, заявивши про неприйнятність повного згортання ядерної програми, ліквідації об’єктів і запровадження постійних обмежень.