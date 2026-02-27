Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що не прийняв остаточного рішення щодо атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не задоволений тим, як Іран веде переговори, але додав, що будуть додаткові обговорення, і що він ще не прийняв остаточного рішення щодо потенційних військових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я не задоволений тим, що вони не бажають дати нам те, що ми маємо. Я не в захваті від цього, побачимо, що буде, ми поговоримо пізніше. У нас будуть додаткові переговори», – сказав Трамп.

Трамп додав, що не прийняв остаточного рішення щодо атаки, водночас повторивши, що Іран не може мати ядерної зброї. «Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори, і знову ж таки, вони не можуть мати ядерної зброї».

На запитання журналістів про те, чи можуть потенційні удари США перерости в тривалий конфлікт на Близькому Сході, президент сказав, що певний ризик існує.

«Гадаю, можна сказати, що завжди є ризик. Знаєте, коли йде війна, ризик є в будь-чому, як у хорошому, так і в поганому», – сказав Трамп.

Раніше CNN повідомляв, що міністр закордонних справ Оману зустрінеться з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Вашингтоні в п'ятницю, щоб обговорити зусилля щодо досягнення ядерної угоди з Іраном, повідомили два джерела, знайомі з планами.

Як відомо, командувач Центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. 

Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

Нагадаємо, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Американська сторона наполягала на зменшенні основних потужностей Ірану зі збагачення урану та передачі його запасів за кордон. У Тегерані ці вимоги відкинули, заявивши про неприйнятність повного згортання ядерної програми, ліквідації об’єктів і запровадження постійних обмежень.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенське прозріння. Європа готується жити без США?
Європа починає планувати своє майбутнє без США
16 лютого, 16:17
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
20 лютого, 05:55
Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
3 лютого, 16:43
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
3 лютого, 21:31
Вашингтон і Тегеран повернулися до переговорів
Переговори США та Ірану перенесли до Оману
4 лютого, 18:37
24 лютого у Женеві мають відбутися переговори між представниками США, Росії та Китаю щодо контролю над ядерними озброєннями
Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори
24 лютого, 01:59
Мін’юст США висунув обвинувачення екс-пілоту за роботу з ВПС Китаю
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм
Сьогодні, 04:00

Політика

Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Трамп допустив скасування санкцій проти Росії
Трамп допустив скасування санкцій проти Росії
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
Іспанія посилила співпрацю з українськими прикордонниками
Іспанія посилила співпрацю з українськими прикордонниками
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua