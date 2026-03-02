Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 2 березня 2026 року

У США в Остіні сталася масована стрілянина, на Кіпрі в районі британської авіабази пролунав вибух, безпілотники атакували порт та нафтовий термінал у Новоросійську, Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 березня:

У США сталася стрілянина

ФБР працює на місці події в Остіні фото: AP

Правоохоронні органи США з’ясовують, чи стала атака на Іран мотивом для масової стрілянини, що сталася в розважальному районі Остіна.

Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Хоча офіційні висновки робити зарано, слідчі виявили низку доказів, що вказують на потенційний зв'язок із тероризмом. Зокрема, на вбитому підозрюваному була футболка із зображенням іранського прапора, а в його автомобілі знайшли речі, що викликали занепокоєння спецслужб.

На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав вибух

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На британській авіабазі «Акротірі», що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів.

Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо. Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що дві запущені Іраном ракети не досягли своїх цілей на острові.

Безпілотники атакували Новоросійськ

Новоросійськ потрапив під атаку БпЛА фото: соціальні мережі

У ніч на 2 березня безпілотники атакували портову інфраструктуру у місті Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів, які розпочалися після дев'ятої вечора. Також повідомляють про пожежу в одному із районів.

За попередньою інформацією, в Новоросійську активно палає порт та нафтовий термінал після прильотів ударних дронів.

Ізраїльські військові атакували Іран

Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля фото: Reuters

Ізраїльські військові заявили, що протягом останніх кількох годин завдали ударів по десятках цілей, що належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та військовим у Тегерані.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю заявила, що ВПС досягли переваги в повітрі над столицею Ірану, що дозволило військовим завдавати ударів по цілях, що належать КВІР, штабу розвідки та штабу внутрішньої безпеки.

Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті

фото з відритих джерел

У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала серію ударів по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема в столиці країни – Бейруті. Це стало відповіддю на запуск ракет і безпілотників з ліванської території, який бойовики здійснили цієї ночі. Ізраїльські військові підтвердили перехоплення одного снаряда, що перетнув кордон, тоді як інші впали на відкритій місцевості, не спричинивши руйнувань чи жертв.

Представники «Хезболли» заявили, що атакували армійську базу на південь від Хайфи, використовуючи ракети та безпілотники. Угруповання назвало свої дії помстою за вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

