Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку

За минулу добу зафіксовано 230 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів-камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень із противником, агресор завдав чотирьох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку

Відбулося п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки.

На Лиманському напрямку

Противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві атаки у бік Березового та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 13 атак у бік Чарівного, Воздвижівки, Косівцевого, Оленокостянтинівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.

Нагадаємо, триває 1613-й день повномасштабної війни в Україні.