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Венс заявив, що США мають «приховані карти» у переговорах з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Венс заявив, що США мають «приховані карти» у переговорах з Іраном
Джей Ді Венс про переговори з Тегераном: «Гра ще далеко не закінчена»
фото: The White house/Facebook

Джей Ді Венс зазначив, якщо Іран діятиме погано, то у США залишається безліч точок тиску, щоб гарантувати гарний результат для Америки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у процесі переговорів із Іраном Вашингтон має у своєму розпорядженні ще багато прихованих карт. Про це пише «Главком».

За його словами, подальший розвиток подій повністю залежатиме від того, як Тегеран реагуватиме на важелі тиску, задіяні адміністрацією Дональда Трампа.

Венс зазначив: якщо іранська сторона «відреагує правильно», з'явиться шанс «почати відносини з чистого листа». У протилежному випадку, якщо Іран обере деструктивний шлях, США застосують численні додаткові точки тиску для забезпечення вигідного для США результату.

Віцепрезидент також висловив скептицизм щодо поспішних оцінок аналітиків та політиків. Він зауважив, що представники як Демократичної, так і Республіканської партій поспішають заявити, нібито «Трамп дрогнув» або що «все вже закінчено». Венс наголосив, що досягнення стабільного результату вимагатиме тривалої та серйозної роботи не лише на дипломатичному треку, але й на інших стратегічних напрямках, проте висловив тверду віру в підсумковий успіх американської адміністрації.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану, заявивши, що Сполучені Штати можуть бути змушені вжити додаткових військових заходів, якщо Тегеран продовжить завдавати ударів. 

Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню, а американська авіація завдала ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.

Теги: США Іран війна переговори Джей Ді Венс

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