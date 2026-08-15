Росіяни поцілили дронами по Марганцю: загинув тримісячний хлопчик

Дніпропетровська ОВА: одинадцятеро постраждалих, серед них двоє дітей

У ніч на 15 серпня російські війська вдарили безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Немовля загинуло на місці удару

Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці. Тримісячний хлопчик загинув унаслідок атаки. Ще 11 людей дістали поранення, семеро з них госпіталізовані у важкому стані.

Серед поранених – двоє дітей: п'ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка. Рятувальники та медики працювали на місці прильоту, надаючи допомогу постраждалим мешканцям будинку.

Нікопольщина знову під ударом

Марганець входить до Нікопольського району Дніпропетровської області, який росіяни обстрілюють практично щодня. Раніше цього тижня ворог атакував Нікопольщину дронами, пошкодивши автозаправну станцію та зернові склади в регіоні. А кількома днями раніше внаслідок російської атаки на Нікопольщині загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Офіційної реакції Офісу генерального прокурора чи Національної поліції станом на момент публікації не надходило. «Главком» слідкуватиме за розвитком подій і оновить матеріал за появи свіжих деталей.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині – тоді ворог майже шістдесят разів атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, серед постраждалих також були мешканці Нікопольщини.